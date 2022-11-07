إيلون ماسك يدعو الشعب الأمريكي للتصويت لصالح الجمهوريين

دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الاثنين، الشعب الأمريكي للتصويت لصالح مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس والتي يفتح الاقتراع فيها غدا الثلاثاء.

وقال ماسك - في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "إلى المصوتين أصحاب العقول المستقلة.. السلطة المشتركة تكبح أسوأ التجاوزات لكلا الحزبين، ولذلك أنا أوصي بالتصويت لصالح كونجرس ذو أغلبية جمهورية، نظرا لأن الرئاسة (حاليا) ديمقراطية".

وأضاف ماسك أن "الديمقراطيين أو الجمهوريين المتعصبين لا يصوتون أبدا للجانب الآخر، لذلك فإن المصوتين المستقلين هم من يحددون بشكل فعلي من سيكون في القيادة!".

يذكر أن ماسك كان قد انتخب الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات عام 2020، كما تبرع للمُرشحة الديمقراطية للرئاسة وصوت لها في انتخابات الرئاسة عام 2016.

ويمتلك ماسك عدة شركات أمريكية تتخصص أغلبها في المجال التقني، ولعل أبرزهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، وشركة "سبيس إكس" لاستكشاف الفضاء، بالإضافة إلى منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" التي أضافها مؤخرا إلى ممتلكاته.

وتصدر ماسك عناوين الأخبار في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد إتمامه لصفقة شراء شركة "تويتر" الأمريكية بقيمة 44 مليار دولار، وذلك بعد عدة أسابيع من الاختلافات مع مجلس إدارة الشركة حول تلك الصفقة، وكانت أول قرارات ماسك بعد شراء "تويتر" هي طرد أكبر ثلاث مديرين في الشركة.