مسئول أمريكي يقوم بجولة في 3 دول بآسيا الوسطى

توجه دونالد لو مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون جنوب ووسط آسيا إلى تركمنستان وأوزبكستان وكازاخستان في جولة تبدأ من 6 ـ 11 نوفمبر الجاري.

وقال نيد برايس ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان الأحد ، إن هذه الجولة تستهدف تعزيز التزام الولايات المتحدة باستقلال كل من هذه الدول وسيادتها وتكاملها الإقليمي وتأكيد الهدف المشترك الخاص بأن تكون منطقة وسط آسيا متمتعة بالرفاهية والأمن والديمقراطية.

وأضاف المتحدث أن المسئول الأمريكي يلتقي خلال هذه الجولة بمسئولي حكومات هذه الدول ويجري مباحثات حول الشراكة مع الولاية المتحدة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والمجموعات الثقافية لإجراء مباحثات حول الحريات وتعزيز دور المرأة كما يبحث قضايا الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.

ونوه المتحدث إلى أنه سيتم كذلك إطلاق مبادرة التكيف الاقتصادي في آسيا الوسطى والتي ستقدم فيها الولايات المتحدة 25 مليون دولار لتعزيز مسارات التجارة الإقليمية وتدريب القوة البشرية الماهرة وجذب الاستثمارات الدولية في المنطقة.