شحنة مصرية 17 طناً من أدوية ولقاح وباء الكوليرا إلى بيروت

السفير ياسر علوي: لبنان لن يترك وحيدا في مواجهة أي أزمات

بعد أقل من أسبوع من طلب الرئيس نجيب ميقاتي من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية دعماً مصرياً لمواجهة وباء الكوليرا خلال لقائهما في القمة العربية في الجزائر، تصل بيروت صباح بعد غد الأربعاء 9 نوفمبر طائرة عسكرية مصرية وعلى متنها شحنة تضم 17 طناً من أدوية ولقاحات وباء الكوليرا.

وصرح الدكتور ياسر علوي، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، بأن هذه الشحنة تمثل تأكيدا جديدا للالتزام المصري بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، دعماً للبنان في مواجهة تفشي وباء الكوليرا وهي أحدث حلقات الجسر الجوي والبحري المصري الذي بدأ منذ انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف علوي أن مصر تعرف قَدر لبنان وتدرك أهمية تقديم كل سبل الدعم له ليتعافى ويستعيد دوره الحيوي والتاريخي كأحد مراكز الإشعاع الحضاري في الوطن العربي.

وشدد على أن مصر دائما على العهد، تقف مع الشعب اللبناني كتفاً بكتف، ولن تسمح بأن يترك لبنان العزيز على قلوبنا وحيداً في مواجهة أي أزمات.