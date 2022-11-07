ماليزيا تسجل أكثر من 3900 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 3913 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و927 ألفا و451 حالة، منذ بدء الجائحة.



ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الاثنين عن بوابة "كوفيد ناو" الالكترونية، التابعة لوزارة الصحة قولها إنه من بين حالات الإصابة الجديدة، أربع حالات قادمة من الخارج، و3909 حالات إصابة محلية.



وأضافت البوابة الإلكترونية أنه تم تسجيل 3774 حالة تعاف أمس الأحد، وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في ماليزيا 36 ألفا و716 حالة.



وسجلت ماليزيا خمس حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و487 حالة.