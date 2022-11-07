أوكرانيا تستحوذ على 5 شركات لمساعدة اقتصاد البلاد في حالة الحرب

قال سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف للصحفيين في كييف، اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية اتخذت إجراءات مؤقتة للسيطرة على خمس شركات ذات أهمية استراتيجية لمساعدة الاقتصاد والدفاع والقوات المسلحة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال دانيلوف إن وزارة الدفاع ستدير الآن شركة صناعة المحركات "موتور سيش" وشركتي صناعة الشاحنات "أفتوكراز" و زابوريزيترانسفورماتور" وكذلك شركتي النفط "أوكرنافتا" و "أوكرتاتنافتا".



وأضاف دانيلوف أن الحكومة ستقوم بنقل أسهم تلك الشركات مرة أخرى إلى أصحابها بمجرد انتهاء قانون الأحكام العرفية (العسكرية).



وأوضح وزير الدفاع أوليكسي ريزنكوف أن أوكرانيا بحاجة إلى الشركات الخمس لإمدادات الوقود وإصلاح المعدات والاحتياجات الأخرى.