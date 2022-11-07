كازاخستان تستضيف جولة جديدة من المباحثات حول الوضع في سوريا نهاية نوفمبر الجاري

أعلنت الخارجية الكازاخستانية، عن عقد جولة جديدة من المحادثات بشأن سوريا في أستانة نهاية نوفمبر الجاري.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية اليوم الإثنين عن المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية أيبك صمادياروف قوله: إن الجولة التاسعة عشرة من المحادثات رفيعة المستوى للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية "أستانا" للتسوية في سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخستانية نهاية الشهر الجاري.

وتتواصل المحادثات في عاصمة كازاخستان والمعروفة باسم "صيغة أستانة" منذ عام 2017، حيث تم عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في يناير عام 2018، وكانت تلك هي المحاولة الأولى في ذلك الحين منذ بداية الصراع لجمع أوسع مجموعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة.

وكانت نتيجة المؤتمر حينئذ قرار تشكيل لجنة دستورية تعمل في جنيف، مهمتها الأساسية إعداد إصلاح دستوري.

وعقدت الجولة الثامنة عشرة من المحادثات بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، وكذلك عن هيئة الأمم المتحدة، في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 يونيو الماضي.