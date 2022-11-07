المبعوث الأممي لليمن يختتم زيارة للسعودية ضمن جهوده لدعم تجديد الهدنة ا

اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الاثنين، زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار جولته الخاصة بدعم توسيع وتجديد الهدنة الإنسانية في اليمن. وعقد جروندبرج خلال زيارته إلى الرياض، اجتماعات وصفها بـ"البناءة"، "مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالإضافة إلى دبلوماسيين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن". وركزت النقاشات، وفقا لما نشره مكتب المبعوث على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "سبل تجديد الهدنة والعمل على إحراز تقدم مطرد للعملية السياسية في اليمن على وجه السرعة". وفشلت الجهود الأممية السابقة لتجديد الهدنة منذ انتهائها في شهر أكتوبر الماضي، رغم التحركات الدولية بقيادة المبعوثين الأممي والأمريكي، جراء رفض الحوثيين الذين وضعوا عدة اشتراطات للقبول بها، من بينها دفع مرتبات موظفي الدولة تشمل قطاع الجيش في مناطق سيطرتهم.