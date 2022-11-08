ريشي سوناك يلغي خطة لبناء يخت بريطانيا الملكي

ألغت حكومة رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك خطة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون لبناء يخت فاره يطلق عليه "يخت بريطانيا الملكي"، في ظل سعي الحكومة الجديدة لخفض النفقات ومواجهة الأزمة المالية الطاحنة التي تشهدها بريطانيا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مشروع اليخت كان يعتبر حلما لجونسون وغيره من أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الحاكم حيث كانوا يأملون أن يبحر اليخت في المياه الدولية ليعزز حضور بريطانيا في التجارة الدولية وينشر مفهومهم لـ "بريطانيا العالمية".



لكن سوناك الذي يواجه عواصف سياسية بسبب زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام لسد عجز قدره 35 مليار جنيه إسترليني (40 مليار دولار) في الميزانية العامة، رأى ضرورة إلغاء مشروع اليخت الذي تزيد تكلفته على 250 مليون جنيه إسترليني في إطار خفض الإنفاق العام.



من ناحيته، أعطى وزير الدفاع البريطاني بن والاس قرار إلغاء مشروع اليخت إطارا أوسع حيث قال إن الإنفاق الحكومي سيعطي أولوية لتعزيز القدرات اللازمة لحماية البنية التحتية الوطنية لبريطانيا.



وقال متحدث باسم سوناك في مؤتمره الصحفي المعتاد إن رئيس الوزراء يرى ضرورة ترتيب الأولويات بصورة صحيحة عندما يكون عليه اتخاذ قرارات صعبة بشأن الإنفاق العام.