 الغرب يمد أوكرانيا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي - بوابة الشروق
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الغرب يمد أوكرانيا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي

كييف (د ب أ)
نشر في: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 8:50 م | آخر تحديث: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 8:50 م
أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن أوكرانيا تلقت المزيد من أنظمة الدفاع الجوي من الغرب اليوم الاثنين.

وكتب ريزنيكوف "انظروا من هنا!" ونشر صورا لأنظمة الدفاع الجوي الأرضية "نسامس" و"أسبيد" المصنوعة في الولايات المتحدة وإيطاليا.

وتابع ريزنيكوف "سنواصل استخدامها لإسقاط أهداف العدو التي تهاجمنا".

وشكر الوزير الأوكراني النرويج وإسبانيا والولايات المتحدة على تسليمها هذه الأنظمة.

يشار إلى أن الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا مستمرة منذ نهاية فبراير الماضي.

ودمرت الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة مؤخرا أجزاء كبيرة من البنية التحتية الخاصة بالكهرباء والمياه في أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، لم يحصل الملايين من الأوكرانيين على الكهرباء إلا لبضع ساعات في اليوم.

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