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استقر الدولار مع بداية تعاملات اليوم فى البنوك ليسجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع.

كما استقر فى البنك التجاري الدولي 23.18 جنيه للشراء و23.28 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع، واستقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 24.25 جنيه للشراء، و24.30 جنيه لسعر البيع.

وفي بنك التعمير والإسكان وصل سعر الصرف إلى 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس نحو 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع، وفى بنك كريدي أجريكول سجل 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار امام الجنيه بالبنك المركزي 24.22 جنيه للشراء و24.31 جنيه للبيع.