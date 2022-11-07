كشفت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن خطة لنشر أنظمة إنذار مبكر بالكوارث حول العالم خلال 5 سنوات؛ للتخفيف من تداعيات الكوارث الناجمة عن ظواهر الطقس المتطرفة مثل الفيضانات الأخيرة في باكستان.



وتدعو المبادرة إلى استثمار أولي بقيمة 3.1 مليار دولار بحلول عام 2027 لتعزيز التأهب للكوارث المتعلقة بالمناخ وضمان تلقي المجتمعات الضعيفة للإنذار في أقرب وقت ممكن.



ووضعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تلك الخطة، حيث وقعت 50 دولة على بيان مشترك دعما للخطة.



ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، فإن نصف دول العالم ليس لديها أنظمة إنذار مبكر، ومن بينها الدول الفقيرة والدول ذات الجزر الصغيرة المعرضة بشكل خاص لتأثيرات الاحتباس الحراري.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "Cop 27" في شرم الشيخ إن "المجتمعات الضعيفة في النقاط المناخية الساخنة تتعرض للصدمة بسبب الكوارث المناخية المتتالية دون أي وسيلة إنذار مسبق".



وأضاف: "يمكن للإخطار قبل 24 ساعة فقط من وقوع حدث خطير أن يقلل الضرر بنسبة 30%".



جدير بالذكر أن أنظمة الإنذار المبكر على تعد وسيلة سهلة وغير مكلفة نسبيًا لتجنب بعض الأضرار الأسوأ التي يسببها ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن ترتفع التكاليف الإجمالية للتكيف مع التغير المناخي إلى نحو 340 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية العقد الحالي.