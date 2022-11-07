لندن تسخر من مزاعم روسيا بتورط بريطانيا في شن هجمات ضدها

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن موسكو لم تقدم بعد "أدلتها الدامغة" لدعم مزاعم بتورط بريطانيا في هجمات على أهداف روسية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن والاس سخر من هذه المزاعم في مجلس العموم، مضيفا أنه لا يتوقع تقديم أي دليل نظرا لأن روسيا "متورطة في معلومات مضللة".

يشار إلى أنه تم استدعاء السفيرة البريطانية لدى موسكو، ديبورا برونرت، الأسبوع الماضي إلى وزارة الخارجية الروسية بسبب التورط البريطاني المزعوم في هجوم بطائرة بدون طيار على الأسطول الروسي في البحر الأسود

وفي لندن، زعم أندريه كيلين، السفير الروسي لدى بريطانيا، أن "متخصصين" بريطانيين شاركوا في "التدريب والإعداد والتنفيذ" للغارة، محذرا من أن المملكة المتحدة تنجر "حتى أذنيها" إلى الصراع.

وردا على النائب المحافظ لوك إيفانز (بوسورث)، أمام مجلس العموم، قال والاس: "في الأيام الأخيرة، قدمت روسيا مجموعة من الادعاءات ضد المملكة المتحدة وشركاء دوليين آخرين، تهدف بوضوح إلى صرف الانتباه عن غزو روسيا غير المشروع لأوكرانيا".