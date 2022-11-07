اليابان تنفق أكثر من 76 مليار ين في 3 أعوام على إجراءات مرتبطة بفيروس كورونا

أظهر تقرير صادر عن مجلس المراجعة في اليابان، اليوم الاثنين، أن البلاد أنفقت 76492.1 مليار ين، على اتخاذ إجراءات مرتبطة بفيروس كورونا خلال الأعوام الثلاثة التي استمرت حتى السنة المالية 2021.



وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية اليوم الاثنين، بأن إجمالي الإنفاق شكّل نحو 80.9% من مبلغ 94492 مليار ين مخصصة لعدد 1367 مشروعا، تم تحديدها بوصفها مرتبطة بفيروس كورونا.



ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها الكشف عن النطاق الكامل لما تم إحرازه في تنفيذ المشاريع المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد.



وأنفقت الحكومة 155885.5 مليار ين على اتخاذ إجراءات متعلقة بالوقاية من الإصابة بالفيروس، و50780.7 مليار ين على إجراءات اقتصادية وتوظيفية، و9437.5 مليار ين كإعانات استثنائية للتنشيط الإقليمي و388.3 مليار ين للتعاون الدولي.