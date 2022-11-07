القهوة تنقذ عاملين من الموت جوعا بعد أسبوع تحت الأنقاض في كوريا الجنوبية

تشتهر القهوة، بقدرتها على تحسين المزاج ورفع التركيز قبل يوم عمل طويل، ولكن القهوة حققت شيئا جديدا إذ تسببت في نجاة شخصين من الموت جوعا بعد أكثر من أسبوع تحت أنقاض منجم في كوريا الجنوبية دون وجود أي أصناف الطعام.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن قوات الدفاع المدني الكورية أنقذت رجلين في العقد الخامس والسادس من العمر يوم الجمعة بعد أن جلسا 6 أيام تحت الأنقاض دون طعام.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية، تم إخراجهما من عمق ١٩٦ مترا تحت الأرض دون تعرضهما لخسائر.

وقال أحد ضباط الدفاع المدني، إن الرجلين كانا يتغذيان على القهوة وبعض المياه، بينما كانا يستظلان بخيمة صغيرة من البرودة الشديدة في ذلك العمق.

وتقول ابنة أخ أحد العاملين، إنه لم يستطع التعرف عليها عند خروجه لاعتياد عينيه على الظلام.

وبينما يقول نجل العامل الآخر، إنه أخبر أباه عند خروجه بأنه أصبح من المشاهير.

وأبدى الرئيس الكوري، عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، سعادته بخروج العاملين بسلام، إذ يأتي النبأ عقب فاجعة أحلت بكوريا الجنوبية جراء مصرع أكثر من ١٠٠ شخص بتصادم في حفل للهالوين.