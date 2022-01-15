تايوان تستثمر في شركة ليزر ليتوانية رغم رد فعل الصين العنيف

أعلنت تايوان، اليوم الاثنين، أنها استثمرت نحو 5ر3 مليون يورو (5ر3 مليون دولار) في شركة ليزر في ليتوانيا وذلك على خلفية نزاع تجاري بين الدولة الواقعة في بحر البلطيق والصين.

وقال مكتب التمثيل التايواني في ليتوانيا اليوم الاثنين، إن هذا هو أول استثمار من صندوق استثمار بقيمة 200 مليون دولار أنشأته تايبيه، مضيفا أنه سيكون هناك مزيد من التعاون في تطوير أشباه الموصلات.

ونقلت تقارير لوسائل الإعلام الليتوانية عن المبعوث التايواني إريك هوانج قوله :"استراتيجيتنا هي مساعدة الشركات الليتوانية على النمو".

وأضاف هوانج: "هناك مشاريع أخرى مخطط لها سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية هذا العام. وهناك أيضا العديد من المشاريع المحتملة الأخرى للعام المقبل والعام الذي يليه".

وأعلنت تايوان عن صندوق للاستثمار في الدولة المطلة على بحر البلطيق في بداية العام.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب توترات بين ليتوانيا والصين بعد أن سمحت فيلنيوس لتايوان بفتح مكتب تمثيل باسمها. وردا على ذلك، خفضت الصين علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وفرضت عليها عقوبات اقتصادية.

وعلى الرغم من الضغوط التي مارستها الصين، أنشأت ليتوانيا أيضا مكتبا لتمثيل مصالحها الاقتصادية في تايوان.