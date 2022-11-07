 العاهل الأردني يعود إلى بلاده عقب مشاركته في COP27 بشرم الشيخ - بوابة الشروق
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العاهل الأردني يعود إلى بلاده عقب مشاركته في COP27 بشرم الشيخ

أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 7:57 م | آخر تحديث: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 7:57 م

عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى العاصمة عمان عقب مشاركته برفقة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ.

وكان العاهل الأردني قد ألقى كلمة في أعمال المؤتمر، أكد أن الأردن بسجله الحافل بالمشاريع الناجحة في مجال الاستجابة لآثار التغير المناخي، حريص على أن يكون مركزا إقليميا للتنمية الخضراء.

وأضاف أن الأردن يعمل بالشراكة مع مصر، والعراق، والإمارات، والسعودية، والبحرين، ودول أخرى لزيادة منعة المنطقة بأكملها.

كما ألقى مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، ولي العهد كلمة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدتها المملكة العربية السعودية في شرم الشيخ على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

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