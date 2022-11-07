الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن حادث التدافع في إيتوان

قدم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الاثنين، اعتذاره عن حادث التدافع الذي وقع في منطقة إيتوان، ودعا إلى إصلاح واسع النطاق في قطاع الشرطة المتهمة باتخاذ رد فعل غير سليم، وتعهد بمعاقبة المسؤولين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن تصريح يون جاء خلال اجتماع عقده لمراجعة إجراءات السيطرة على الحشود وقواعد السلامة، في أعقاب المأساة التي أودت بحياة 156 شخصا في 29 أكتوبر الماضي.

وقال يون في ظل انتقادات بعدم إبلاغ الشرطة والسلطات الحكومية المحلية أو وجودهما بمكان الحادث في الوقت المناسب إنه "من أجل التعامل بكفاءة مع الأخطار المتعددة في مجتمعنا، علينا أن نراجع مؤسساتية السلطة والمسؤولية فيما يتعلق بإدارة السلامة، ونظام الإبلاغ السريع".

وأضاف "سوف أتأكد من تحديد الحقيقة بدقة بشأن هذه المأساة، والإفصاح عن هذه العملية للمواطنين بشفافية لا تدع مجالا للشك".

ولم يشر يون إلى الكيفية التي سوف يتوصل بها للحقيقة، ولكن الشرطة تجري تحقيقا داخليا بشأن تحديد الخطأ الذي وقع أثناء التعامل مع هذه الكارثة.

وقال الرئيس "في ضوء النتائج، سوف أطالب بحزم بمحاسبة المسؤولين"

بدورها، ذكرت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية أن الشرطة ألقت القبض على ستة مسؤولين في الشرطة والإطفاء، بمن فيهم رئيس مركز شرطة يونج سان السابق لي إيم جيه، ورئيس مركز إطفاء يونج سان تشيه سونج بوم، بتهمة الإهمال في العمل، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى جراء كارثة التدافع.

وتعتقد الشرطة أن عدم كفاءتهم في إدارة السلامة، وإهمالهم في تقديم التقارير المتعلقة بالحادث للسلطات الأعلى، هو السبب في وقوع الكارثة.

كما اتهمت الشرطة اثنين من هؤلاء المسؤولين بالإهمال في أعمالهما. واتهمت مسؤولين آخرين بإساءة استخدام السلطة وإتلاف الأدلة.

وتعتزم الشرطة إجراء تحقيقات مع رئيس وكالة الشرطة الوطنية للكشف عن الحقائق المتعلقة بالحادث بشفافية.

واستدعت الشرطة 154 شخصا من شرطة سول ومركز شرطة يونج سان وشهود العيان ضمن تحقيقاتها في الحادث.