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الخيمة البدوية تستقبل العشرات من ضيوف مؤتمر المناخ

رضا الحصري
نشر في: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 8:21 م | آخر تحديث: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 8:21 م
أقامت وزارة الثقافة مخيمات بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، لعرض المشغولات اليدوية التراثية للبيئة السيناوية، تزامنًا مع بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 حتى 18 نوفمبر الجاري.

واستقبلت خيمة الضيافة البدوية العديد من ضيوف مصر المشاركين في قمة المناخ، وقدمت الخيمة القهوة العربي للضيوف، وتغنت فرقة العريش للفنون الشعبية بأغاني "بدنا نشمر على سينا، وجرب ياغزالي وعددًا من أغاني الفلكلور السيناوي".

وقال الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إنه جرى تقديم الأغاني بواسطة فرقة الفنون الشعبية لشمال سيناء والتي تقدم تابلوهات فنية استعراضية لفنون سيناء، وتضم: عادل محمد عطية، وسامح الكاشف، وحلمي شعبان، وحاتم محمد علي، وأحمد عبد النبي، وخميس إبراهيم، وأسماء فهيم، وزهوا مدحت، ووفاء عبد الشكور، وهاجر حسين، وخالد الشعراوي وعازف الايقاع على سلامة ومحمد عرفات.

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