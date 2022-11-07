صادرات المحاصيل الأوكرانية تتجاوز 10 ملايين طن رغم تأثير عمليات التفتيش

تجاوز حجم الصادرات الأوكرانية عبر ممر تصدير المحاصيل، 10 ملايين طن، على الرغم من تأثير عمليات التفتيش التي تخضع لها الشحنات الخارجة، على فترة الازدهار القصيرة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين.



وغادرت شحنات تضم حوالي 07ر10 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية، الموانئ الأوكرانية منذ بدء تشغيل ممر التصدير في مطلع أغسطس الماضي، بحسب ما قاله" مركز التنسيق المشترك" الذي يقوم بتسهيل اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.



وتظهر البيانات أن أكثر من 40% من إجمالي الكمية كانت من الذرة، فيما مثّل القمح 28% منها.



وتسارعت عمليات التفتيش التي تخضع لها السفن بشكل كبير لمدة يومين في الأسبوع الماضي، بعد أن انسحبت روسيا مؤقتا من اتفاقية تصدير الحبوب، إلا أنها تباطأت مرة أخرى منذ أن عادت موسكو.



وعلقت روسيا مشاركتها في الاتفاق لتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر بحر البلطيق في مطلع الأسبوع الماضي، قبل أن تعيد مشاركتها يوم الأربعاء الماضي.