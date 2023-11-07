وزيرة الصحة الفلسطينية تبحث مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية الوضع الصحي الراهن

بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور، الوضع الصحي في فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأطلعت الوزيرة الكيلة، السفير البدور على الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، مشيرة إلى انهيار المنظومة الصحية في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي، حيث توقفت ١٨ مستشفى وعشرات مراكز الرعاية الصحية عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وأكدت الوزيرة، أن أكثر من 1.5 مليون من المواطنين أجبروا على الخروج من بيوتهم وأماكن سكنهم إلى أماكن أخرى في القطاع جراء القصف الإسرائيلي العنيف، ويعيشون في ظروف صحية سيئة للغاية جراء انعدام الغذاء والدواء والمياه النظيفة والوقود والبيئة الصحية السليمة وانتشار الأمراض المعدية، وهم بحاجة ماسة وفورية للدعم على سائر الأصعدة.

وأشادت الوزيرة بالدعم الكبير الذي توليه المملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومة وشعباً، لفلسطين ووقوفها إلى جانب فلسطين في مختلف المجالات، وخاصة الصحية، حيث أرسلت الأردن شحنات من مساعدات طبية طارئة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأيام الماضية.

من جهته، أكد سفير المملكة الهاشمية الأردنية أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني سيظل داعماً وسنداً لفلسطين وأهلها في مختلف المجالات، لافتا إلى موقف الأردن الثابت في ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وضرورة الاستمرار في إدخال الدعم إلى غزة فوراً، وفتح ممر آمن لخروج الجرحى للعلاج، وكذلك دخول الفرق الطبية للقطاع، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.