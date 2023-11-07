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تصدرت صورة أبو عبيدة الناطق الرسمي؛ لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية واجهات ٣ مواقع فرق رياضية إسرائيلية؛ بعملية اختراق إلكتروني واسعة شملت توجيه رسائل معنوية لجماهير الأندية الإسرائيلية الشهيرة.

وذكرت صحيفة جورازيليم بوست الإسرائيلية، إنه تم إرفاق عبارة إن نصر الله قريب بصورة أبو عبيدة في رسالة ظهرت علي واجهات موقع فريق ماكابي تل أبيب لكرة السلة.

وذكرت قناة كان العبرية، أن موقعي فريقي مكابي ناتانيا وهبوعيل بر السبع لكرة القدم تعرضا أيضا للاختراق وتصدر صورة أبو عبيدة واجهة الموقعين.

وتشهد شبكات الإنترنت تصاعد بالهجمات السيبرانية ضد المواقع الإلكترونية الإسرائيلية كجزء من عملية طوفان الأقصى؛ بينما لا تقتصر الهجمات علي منفذين فلسطينيين إذ ظهرت مشاركة العديد من مجموعات الهجمات الإلكترونية العرب في الحملة القائمة ضد المواقع الإسرائيلية.

وتجدر الإشارة لتمكن المجموعات العربية من اختراق المواقع الإسرائيلية بالرغم من تفوق إسرائيل عالميا بمجال الحماية الإلكترونية إذ تضم ثاني أكبر عدد شركات حماية سيبرانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.