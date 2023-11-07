أطلقت وزارة الدفاع الروسية، دفعة من الجنود الأوكرانيين السابقين، الذين قرروا الانضمام إلى القوات المسلحة الروسية ضمن كتيبة "بوجدان خميلنيتسكي".

وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن "جنود الكتيبة أقسموا اليمين بالولاء الوطني لروسيا والالتزام بالدستور الروسي، وكذلك بكل ما يتطلب منهم من أوامر عسكرية من القيادة العليا، بالإضافة إلى القسم العسكري، الذي يتضمن الوفاء والدفاع بشجاعة عن الوطن".

وبحسب المراسل تم إدخال الكتيبة الأوكرانية ضمن التشكيل التكتيكي القتالي العملياتي الروسي "كاسكيد"، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث ضمت أفرادا من العسكريين السابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، الذين أعلنوا عن رغبتهم في القتال إلى جانب روسيا.

وأكد قائد الكتيبة، أندريه تيششينكو، أن المقاتلين سيتوجهون إلى خط المواجهة بعد أداء القسم، وإنهم تم تدريبهم على مختلف الأسلحة في ساحات التدريب.

وقال تيششينكو: "لقد أقسمنا بالفعل للشعب الأوكراني، لكن لم يتم خيانة الشعب الأوكراني، فالشعب الأوكراني الآن رهينة لنظام كييف الإجرامي ونؤدي القسم للشعب الروسي، ولكن دون خيانة الشعب الأوكراني"، مضيفا: "نحن إخوة، فالشعب الأوكراني والروسي هما واحد".

وأضاف تيششينكو أن معايير اختيار "كاسكيد" هي الحالة المعنوية والجسدية، بالإضافة إلى ذلك، يتم فحص كل مقاتل أوكراني لمعرفة ما إذا كان قد ارتكب جرائم عسكرية أو جنائية.

وقال القائد إنه "سيتم إبرام العقود مع المتطوعين بشروط عامة".

وفي الوقت ذاته، يعتقد الجنود الأوكرانيون السابقون أنفسهم أنهم سيقاتلون من أجل تحرير بلادهم من حكم فلاديمير زيلينسكي، ويتم الاعتراف بالروس كشعب له حقوقه في أوكرانيا.