البيت الأبيض: إسرائيل أقوى حليف لنا بالمنطقة وندعمها بشكل كامل

قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن «واشنطن تدعم إسرائيل بشكل كامل»، مشيرًا إلى أن «تل أبيب أقوى حليف لبلاده في المنطقة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: «ندعم إسرائيل بالكامل، ولا يعني هذا بالضرورة أن نتفق مع المسئولين الإسرائيليين على إعادة احتلال غزة».

وعن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن بلاده ستتولى المسئولية الأمنية في غزة بعد الحرب، أوضح أن «نتنياهو يتحدث باسم شعب ودولة ذات سيادة»، وفقًا لتعبيره.

وأكمل: «أقوى حلفاؤنا في المنطقة إسرائيل وهي تعمل على الدفاع عن بلدها وشعبها، وسنواصل دعم هذا الصديق الحقيقي».

وأكد أن «الولايات المتحدة ستدافع عن جنودها ومنشآتها في دول المنطقة»، مضيفًا: «نحذر من استهداف قواعدنا وقواتنا، ولو قررنا الرد في المستقبل فسنختار الوقت المناسب والإجراءات اللازمة لحماية جنودنا ومنشآتنا لو لزم الأمر».