الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال ألقى أكثر من 30 ألف طن من المتفجرات على القطاع

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن «الاحتلال الإسرائيلي ألقى أكثر من 30 ألف طن من المتفجرات على القطاع المحاصر».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «الاستهدافات الإسرائيلية طالت كل الشرائح المجتمعية»، مشيرًا إلى تسجيل 192 شهيدًا من الكوادر الطبية، و49 من الكوادر الصحفية والإعلاميين، و18 شهيدًا من فرق الإنقاذ والدفاع المدني، و53 من الدعاة والأئمة.

وأوضح أن الخسائر لم تقتصر على الجانب البشري، بل طالت كل مرافق الحياة ومقوماتها داخل القطاع، قائلًا إن قياس حجم الضرر الواقع بالبنية التحتية «صعب».

وأرجع الصعوبة في القياس إلى عدم القدرة على الوصول إلى الأماكن المستهدفة؛ لحصر الأضرار في شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء ومحطات التحلية والمعالجة والصرف الصحي.

ولفت إلى أن أكثر من 10 آلاف و200 مبنى سكني، ما بين منازل وعمارات سكنية وأبراج، هُدمت بشكل كامل، مضيفًا أن 222 ألف وحدة سكنية أُلحقت بها أضرار جراء القصف المكثف في كل المحافظات.

وأشار إلى أن «40 ألف وحدة هدمت بشكل كامل وغير صالحة للسكن»، موضحًا أن «الاحتلال هدم 56 مسجدًا بشكل كامل، وألحق أضرارًا بـ136 مسجدًا و3 كنائس».