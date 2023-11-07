محافظ شمال سيناء: تجهيز أماكن لإقامة مرافقي الجرحى والعالقين الفلسطينيين

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مصر تولي اهتماما بالغا بتوفير الراحة إلى الأشقاء الفلسطينيين من المرافقين للجرحى والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية، معقبا: «نضعهم داخل عيونا».

وأشار خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الإثنين، إلى تخصيص المحافظة 3 عمارات سكنية وتجهيزها لاستقبال المرافقين من ذوي الحالات المصابة إلى جانب العالقين عند المعبر.

ولفت إلى عدم تمكن العالقين الذين جاؤوا لمصر بغرض للدراسة أو للعلاج أو لزيارة أقاربهم من العودة؛ بسبب إغلاق المعبر من الجانب الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، مشيرا إلى تخصيص المحافظة أماكن للاستضافة إلى جانب توزيع وجبات يومية.

واستقبلت المستشفيات المصرية الإثنين 17 مصابا فلسطينيا جديدا عبر معبر رفح من بينهم أطفال مصابون بالأورام، إلى جانب نحو 140 مصابا خلال الأيام الماضية، في حين خرج 328 حالة من مزوجي الجنسية تمهيدا للعودة لبلادهم.