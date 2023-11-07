زيلنسيكي يرفض إجراء انتخابات رئاسية في 2024 بسبب الحرب

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المبادرات التي تستهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية في مارس المقبل على الرغم من الغزو الروسي المستمر لبلاده.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية المصورة التي تم بثها في كييف اليوم الاثنين: "أعتقد أن الانتخابات ليست مناسبة الآن".

وأشار زيلينسكي إلى أن خلق انقسام سياسي في البلاد، التي تتعامل مع تحديات أخرى بسبب الغزو الروسي الشامل، ليس مناسبا.

وقال زيلينسكي إن موارد الدولة والأوكرانيين يجب أن تركز بدلا من ذلك على تحقيق "الانتصار" على روسيا مضيفا "ونحن جميعا ندرك أنه في أوقات الحرب، عندما تكون هناك تحديات كثيرة، فإن طرح موضوع الانتخابات في المجتمع باستخفاف وبشكل هزلي يعد عملا غير مسؤول تماما".

يذكر أن زيلينسكي يتولي الرئاسة في أوكرانيا منذ مايو 2019 .