محلل عسكري إسرائيلي: حماس لا تظهر أي علامة للاستسلام

قال محلل عسكري إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه مع تطويق الجيش الإسرائيلي مدينة غزة وتكثيف الهجمات الجوية عليها، فإنه لا يُظهر قادة "حماس" أي علامة على الاستعداد "للاستسلام".

وكتب عاموس هارئيل، في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه خلال الأعوام الماضية "قامت حماس بحفر وتحصين شبكة أنفاقها تحت الأرض إلى مستوى لم يسبق لأي جيش غربي أن واجه مثيلا له من قبل".

وأضاف: "قوّتها (حماس) الرئيسية تختبئ في الأنفاق ولا يُظهر قادتها أي علامة على الاستعداد للاستسلام"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وزعم هارئيل أن "هناك خسائر فادحة في صفوف بعض كتائب حماس في غزة، بما في ذلك قادة الكتائب، إضافة إلى قادة فصائل ومقاتلين عاديين".

واستدرك: "لقد نجت القيادة العليا في الغالب، وحماس لن تقول حتى ما إذا كانوا في المنطقة التي تجري فيها معظم المعارك، شمال وادي غزة".

وأشار هارئيل إلى أنه "بعد الانتهاء من تطويق مدينة غزة، كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على دفاعات حماس الأخيرة في المدينة".

وادعى أنه "في هذه المرحلة لا يبدو أن حماس لديها أي قدرة حقيقية على وقف تقدّم القوات المدرّعة الإسرائيلية".

وفسّر المحلل العسكري الإسرائيلي ذلك بأنه "تتقدم مجموعة هائلة من المركبات المدرعة والقوة النارية الثقيلة للأمام، يسبقها وابل متدحرج مصمم لقمع الأعداء وحصرهم في مخابئهم"، وفق قوله.

وقال: "أما استراتيجية حماس العملياتية فهي مختلفة: مضايقة القوات الإسرائيلية من داخل الأنفاق بعد أن تستقر في مواقع ثابتة نسبياً، ولهذا السبب يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي في حركة مستمرة".

ولفت المحلل العسكري الإسرائيلي إلى أن "هناك أيضا عنصر الوقت، الذي يتم إثارته بشكل متزايد".

واعتبر المحلل العسكري الإسرائيلي أنه "في غياب الاشتباكات المباشرة، من الصعب تقييم نجاح العملية".

وقال: "يبدو أن عدة أيام أخرى ستمر حتى تتضح الصورة إلى حد ما، ومن الممكن رؤية أي من أنظمة حماس التي لا تزال تعمل على الرغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي".