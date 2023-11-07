أمين حماة الوطن بمطروح: مصر تسطر ملحمة وطنية لمساندة فلسطين

قال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الدولة تسطر ملحمة وطنية لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، باستضافة الأطفال من مرضى السرطان بقطاع غزة عبر معبر رفح، لتلقي العلاج استمرارا للجهود المصرية وواجبهم تجاه أهالينا في فلسطين.

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن مصر تظل القلب النابض للأمة العربية والإسلامية بوقوفها بجوار الأشقاء على مدار التاريخ، فهي الوحيدة التي تساند وتشعر بأوجاع وجراح فلسطين وشعبها الشقيق، الذين قطعوا الأميال لتلقى العلاج، بعد أن نالت منهم ضربات الإسرائيليين الوحشية داخل القطاع المحاصر.

وتابع: "خلال السنوات الأخيرة، كانت مدينتي رفح والعريش، هما الملجأ الآمن بعد أن تقطعت بسكان القطاع كل السبل، فتأتى مصر بقراراتها الإنسانية لفتح أبوابها للمصابين لتلقى العلاج على الأراضي المصرية بلدهم الثاني، من خلال معبر رفح من الجانب المصري فهو مفتوح وتحت السيادة المصرية، بدخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين من أهل غزة".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف بتقديم جميع أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، ومنذ ذلك جرى استقبال مجموعات من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح، فهذه ليست المرة الأولى التي تفتح فيها مصر أبوابها لمصابي القطاع.