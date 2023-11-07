جوتيريش يعرب عن حزنه العميق إزاء الخسائر والأضرار الناجمة عن زلزال نيبال

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمين العام يشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الناجمة عن زلزال نيبال، مضيفا أن الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع السلطات في تقديم المساعدة السريعة للمتضررين.

وأضاف دوجاريك في بيان صدر يوم الاثنين في نيويورك: "بعد عودته لتوه من نيبال، ومع كرم الضيافة وروح شعب البلد الماثلة في قلبه، يعرب الأمين العام عن تضامنه مع حكومة نيبال وشعبها ويقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا".

وتواصل وكالات الأمم المتحدة في نيبال استجابتها للزلزال المميت الذي ضرب الأجزاء الغربية من البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أودى بحياة 153 شخصا وإصابة أكثر من 330 آخرين وأجبر الآلاف على قضاء ليال في العراء وسط درجات حرارة متجمدة.

ووفقا للوكالات على الأرض، تم تسجيل أكثر من 380 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 4ر6 درجة قبل وقت قصير من منتصف ليل الجمعة/السبت، بالتوقيت المحلي.

وتشير النتائج الأولية إلى أن أكثر من أربعة آلاف منزل قد تضررت في المناطق الأكثر تضررا في روكوم غرب البلاد وجاجاركوت، مما ترك ما يصل إلى 3ر1 مليون شخص دون مأوى مناسب، منهم حوالي 250 ألفا قد يحتاجون إلى مساعدة فورية.

وتضررت حوالي 213 مدرسة، بما في ذلك 91 مدرسة انهارت، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.