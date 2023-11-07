لندن: تضرر سفينة حربية روسية صغيرة تعرضت للقصف في شبه جزيرة القرم

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأنه بحسب ما ذكرته مصادر أوكرانية وروسية يوم السبت الماضي، فإنه من شبه المؤكد أن هناك أضرارا لحقت بسفينة حربية روسية صغيرة بُنيت حديثا، بعد أن تعرضت للقصف أثناء وجودها بحوض بناء السفن، زاليف، في مدينة كيرتش الواقعة شرقي شبه جزيرة القرم.



وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن لم يتم تشغيل سفينة "أسكولد" من فئة "كاراكورست"، والتي كان قد تم إطلاقها في عام 2021، ضمن البحرية الروسية.



ووقع الحادث على مسافة أبعد إلى الشرق في شبه جزيرة القرم، من معظم الضربات بعيدة المدى التي أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنها.



وأشار التقييم الاستخباراتي إلى أنه من المرجح أن تتسبب قدرة أوكرانيا على ضرب البنية التحتية لبناء السفن في شبه جزيرة القرم، في دفع روسيا إلى التفكير في الانتقال بعيدا عن خط المواجهة، ما سيؤدي إلى تأخير تسليم السفن الجديدة.



وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.