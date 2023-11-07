الاحتلال يخطر بإزالة منشآت سكنية في الأغوار الشمالية

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أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإزالة منشآت سكنية في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن قوات الاحتلال يرافقها "مجلس المستعمرات"، اقتحمت منطقة المالح وأخطرت بإزالة منشآت سكنية.

كما أشار مسئول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إلى أن "مجلس المستعمرات" أخطر بإزالة مساكن للمواطنين يوسف عبد الرحمن رشيد، ومحمد عبد الرحمن رشيد، في منطقة حمامات المالح.

وأضاف أن قوة من "مجلس المستعمرات" برفقة شرطة الاحتلال، داهمت، كذلك، تجمع الميتة في الأغوار الشمالية وشرعت بجمع معلومات عن السكان وقامت بتصوير بطاقاتهم الشخصية.