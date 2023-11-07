ملك الأردن يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ويحذر من الانزلاق لحرب إقليمية

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بحث ملك الأردن عبدالله الثاني مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، في بروكسل اليوم الاثنين، التدهور الخطير في غزة، محذرا من الوصول إلى مرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية.

وجدد الملك عبد الله الدعوة للعمل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، محذرا من توسع دائرة الصراع إلى الضفة الغربية وتفجر الأوضاع في القدس،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفت الملك عبد الله إلى ضرورة إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة بشكل مستمر، داعيا إلى مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع.

وأكد أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأن السبيل الوحيد هو الحل السياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

بدوره، أكد رئيس وزراء بلجيكا موقف بلاده الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة وضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع، والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن وبلجيكا في شتى المجالات؛ إذ لفت جلالة الملك إلى عمق العلاقات الثنائية والحرص على توطيدها.

وأعرب رئيس الوزراء عن حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع الأردن كشريك محوري في المنطقة.