إيطاليا تصادر 779 مليون يورو من شركة إير بي إن بي بسبب ضرائب غير مدفوعة

صادرت الشرطة المالية الإيطالية نحو 779 مليون يورو (835 مليون دولار) من شركة تأجير العقارات لقضاء العطلات "إير بي إن بي" بعدما تردد عن إخفاقها في دفع بعض الضرائب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن بيان من مكتب الادعاء العام بمحكمة ميلانو إن شركة "إير بي إن بي" لم تدفع لإيطاليا 21٪ من الضرائب المقتطعة المستحقة على نحو 7ر3 مليار يورو من عائدات الإيجار. وأضاف البيان أن ثلاثة أشخاص يعملون بالشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها خلال ذلك الوقت يخضعون حاليا للتحقيق .

وقالت الشركة في بيان خاص صدر عنها ، إن موظفيها الأوروبيين خاضوا مناقشات نشطة مع وكالة الضرائب الإيطالية لحل هذه المشكلة منذ يونيو الماضي.

وقال كريستوفر نولتي المتحدث باسم شركة "إير بي إن بي" ، :" نشعر بالدهشة والإحباط من الإجراء الذي أعلنه المدعي العام الإيطالي اليوم الاثنين".

وأضاف :" نحن واثقون من أننا تصرفنا بامتثال كامل للقانون ونعتزم ممارسة حقوقنا فيما يتعلق بهذه المسألة".