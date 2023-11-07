الصحة العالمية: شهر كامل انقضي وأهل غزة يعانون معاناة لا يمكن تصورها

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "شهر كامل انقضى وأهل غزة يعانون معاناة لا يمكن تصورها، ففي كل يوم، يلقى المئات منهم حتفهم، ويصاب مئات آخرون بإصابات خطيرة مع عدم حصولهم على الرعاية اللازمة لإنقاذ حياتهم بسبب النقص في كل ما يلزم لذلك، ولكم أن تتخيلوا ألم هؤلاء البشر، وهم عاجزون عن الحصول على المساعدة الطبية التي يحتاجونها".

وأضاف المنظري، أنه بعيدا عن المرضى والجرحى، تشرد أكثر من مليون ونصف إنسان، ووجدوا أنفسهم يعيشون في ملاجئ مكتظة يفتقرون فيها إلى الضروريات الأساسية مثل المياه المأمونة والمراحيض، ويواجهون الأمراض المتفشية.

وأكد أن المساعدات التي تمكنت المنظمة من تقديمها حتى الآن لا تمثل سوى قطرة في محيط، بالنظر إلى الاحتياجات المهولة المطلوب من المستشفيات تلبيتها في وقت تكاد فيه تنهار، ناهيك عن الهجمات على الرعاية الصحية التي تزرع الخوف في أماكن يفترض أن تمثل للناس الأمل.

وتابع: "إننا نطالب بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام وصول المساعدات بدون عوائق، وحماية الرعاية الصحية، والإفراج عن الرهائن، لكي ندرك هذا السباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح ومنع تفاقم المعاناة، وأرجو أن ينضم إلينا الجميع في دعوتنا إلى السلام لإنهاء هذه الأزمة التي تكاد القلوب تبكي من هولها، فهناك أرواح كثيرة معلقة بالاستجابة لتلك الدعوة".