متحدثة برنامج الأغذية العالمي: المعلبات الجاهزة للأكل من أهم المتطلبات في غزة الآن

قالت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي الأممي، إن غزة تشهد وضعًا صعبًا على كل الأصعدة، مع استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مدار ما يزيد على شهر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هناك نقصًا شديدًا في الدواء والمياه الصالحة للشرب والوقود والمواد الغذائية.

وتابعت: «أكثر من نصف مساكن غزة دمرت بالكامل»، قائلة إن «نقص الوقود الشديد أكبر مشكلة تواجه المنظمة الأممية في الوقت الحالي».

وذكرت أن المنظمة قبل 7 أكتوبر كانت تتعامل مع 23 مخبزًا؛ توزع الخبز لحوالي ربع مليون مواطن في غزة بصورة يومية، مضيفة أن تلك المخابز بدأت الخروج من الخدمة بسبب القصف أو نفاد الوقود.

ولفتت إلى أن «مخبزًا واحدًا يعمل الآن، ويقدم خبزًا لحوالي 14 ألف شخص فقط»، قائلة إن «مخزون المحال التجارية من المواد الغذائية انتهى تمامًا».

وأكملت: «حتى لو تجار الجملة لديهم مخزون، فالمشكلة تكمن في التنقلات داخل غزة لملء أرفف المحال بالمواد الغذائية»، بحسب تعبيرها.

وتوجهت بالشكر إلى العاملين بالهلال الأحمر المصري على مجهوداتهم المبذولة، مؤكدة وجود تنسيق بين الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري ومنظمات الأمم المتحدة؛ لتحديد الأولويات والنواقص في القطاع.

وناشدت المتبرعين التبرع للهلال الأحمر المصري وبنك الطعام، مختتمة: «هناك قائمة بالاحتياجات المطلوبة، لا نفضل التبرعات العينية في الوقت الراهن، وتعد المعلبات الجاهزة للأكل من أهم المتطلبات».