أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة أهداف أساسية للحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مدة الحرب ستكون طويلة.

وقال جالانت، خلال لقائه مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: «أيام طويلة من الحرب في انتظارنا، وفي النهاية ستتحقق ثلاثة أهداف: وهي إنهاء وجود حماس كقوة عسكرية وحاكمة في غزة، وإزالة التهديد الأمني من غزة على مواطني إسرائيل، وحرية حركة الجيش الإسرائيلي (داخل القطاع) دون حدود لاستخدام القوة».

وأطلع جالانت، أعضاء الكنيست على التقدم الذي زعم أن جيش الاحتلال أحرزه فيما سماه القضاء على حماس وتدمير البنية التحتية للحركة في مدينة غزة، كما عرض بالتفصيل أهداف الحرب وتركيز الجهود في العمليات القتالية في مختلف القطاعات.

وقال: «نحن في ذروة القتال.. الرسالة الأولى التي أود أن أقولها أمام اللجنة التي تمثل شعب إسرائيل بأكمله، هي أننا بحاجة إلى دعمكم الكامل ووحدتكم وشراكتكم من جميع قطاعات المجتمع. في إسرائيل».

وفي وقت سابق، قال جالانت إن جيش الاحتلال لن يوقف الحرب على قطاع غزة قبل عودة المحتجزين لدى حركة حماس.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني وأصيب أكثر من 25 ألف آخرين.