روائية ألمانية: صعود اليمين المتطرف كابوس للأقليات في ألمانيا

اعتبرت الروائية الألمانية ذات الأصل التركي، فاطمة ايدمير أن الدعم المتزايد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يمثل كابوسا بالنسبة للأقليات في البلاد.

وأوضحت ايدمير في مقال لها نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية ستعقد خلال أقل من عامين، وهناك احتمال أن يكون حزب البديل جزءًا من الحكومة.

وأضافت أن الأمر لا يقتصر فقط على أن الحزب يحتل حاليا المركز الثاني في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، بل إن عدد الناخبين المحتملين لديه أكبر من أي من الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، وحزب الديمقراطيون الأحرار )، مشيرة إلى أن ارتفاع شعبية اليمين المتطرف يؤدي إلى تقلب المزاج في كل المعسكرات السياسية تقريبا.

* تصاعد الخطاب المناهض للمهاجرين

وأشارت ايدمير إلى أن الخطاب الصريح المناهض للمهاجرين بدأ يتسرب إلى الحياة اليومية، إذ يبدو أن بعض الألمان كانوا ينتظرون الفرصة لجعل الأقليات كبش فداء.

واستعرضت الكاتبة في مقالها حالات عدة لذلك الخطاب منها صرخة شخص في وجه مهاجر اصطدم به عن طريق الخطأ في محطة مترو مزدحمة، قائلا: "اذهب، مت في البحر الأبيض المتوسط!"، مشيرة إلى أنها شخصيا واجهة ذلك حين تم سؤالها في إحدى الحفلات عن الوجهة التي ستهاجر إليها عندما يتولى النازيون زمام الأمور، ما جعل الدماء تغلي في عروقها، على حد تعبيرها.

وتابعت: "ربما يرجع ذلك إلى أن النسيج الاجتماعي في الحفلات التي يُطرح فيها مثل هذا السؤال يتكون بشكل أساسي من المبدعين الشباب الذين يتمتعون بامتيازات كافية ليتمكنوا من الانتقال إلى الخارج في أي لحظة".

وتساءلت: "ماذا عن أصدقائنا وعائلاتنا ورفاقنا الذين لا يستطيعون المغادرة؟، ماذا عن أولئك الذين تركوا كل شيء وراءهم مرة واحدة ليكونوا هنا وعلى قيد الحياة؟".

ورأت ايدمير أن أول حكومة يمينية متطرفة بشكل علني في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية ستكون بمثابة كابوس للأقليات وأحفاد المهاجرين.

وأوضحت ايدمير أنه بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً الذين لا يملكون الجنسية الألمانية أو حتى وضع الإقامة، ربما يكون هذا الكابوس قد بدأ بالفعل.

* تسريع عمليات الترحيل

ونوهت الكاتبة بأن مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى معالجة قضية الهجرة غير الشرعية من خلال تسريع عمليات الترحيل، يعتبر أحدث محاولة من قبل الائتلاف الحاكم لاستعادة الناخبين من اليمين المتطرف.

وأشارت إلى أن عدد عمليات الترحيل ستكون أكثر وحشية، مع توسيع صلاحيات الشرطة، بموجب مشروع القانون.

* مئات المعتقلين على خلفية الحرب في غزة

وتطرقت الكاتبة إلى حساسية معاملة الشرطة الألمانية للمهاجرين، بالحديث عما يجري في حي نويكولن بالعاصمة برلين، وهو أحد الأحياء الأرستقراطية التي يسكنها تقليديا مهاجرون من الطبقة العاملة من الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن ما بدأ كمهمة للتعامل مع مظاهرات التضامن مع فلسطين -التى تحظرها السلطات-، تحول إلى حملة تنميط عنصري ممنهجة.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل مئات الاعتقالات وحوادث العنف الجسدي ضد المتظاهرين منذ اندلاع الحرب على غزة.