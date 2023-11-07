نائب عن حزب الله: سنرد الصاع صاعين على الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين

قال النائب عن جماعة حزب الله في البرلمان اللبناني، علي فياض، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة سترد "الصاع صاعين" على أي هجمات إسرائيلية على المدنيين، وذلك بعد ضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال وجدتهم في جنوب لبنان.

وتعكس هذه التصريحات الوضع المضطرب على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في وقت تثير فيه الاشتباكات، التي تسفر عن سقوط قتلى بين قوات الاحتلال الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله المخاوف من اتساع نطاق الحرب إقليميا، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف فياض، خلال تشييع جثامين اللبنانيين الأربعة الذين لاقوا حتفهم في الجنوب يوم الأحد الماضي: "أي عدوان يستهدف المدنيين اللبنانيين المقاومة لن تتساهل حياله، هي سترد كل عدوان أضعافا مضاعفة وهي سترد الصاع صاعين".

وتابع: "العدو الذي يستهدف المدنيين بهدف التوازن مع المقاومين الذين يعجز عن مواجهتهم"، مؤكدا أن "المقاومة لن تعطيه هذه الفرصة بل ستفتح معه حسابا عسيرا".

وأشار إلى أن حزب الله لم يظهر بعد كل قوته، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات اللبنانية قد أفادت بأن غارة إسرائيلية أصابت السيارة التي كانت تستقلها العائلة يوم الأحد.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته اشتبكت مع مركبة في لبنان بزعم أنها "وسيلة نقل مشتبه بها للإرهابيين"، مشيرا إلى أنه يبحث في تقارير عن وجود مدنيين بداخلها.