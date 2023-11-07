جوتيريش: الوضع في قطاع غزة يشكل أزمة إنسانية

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الوضع في قطاع غزة بأنه "أزمة إنسانية".

ودعا جوتيريش، إلى الإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين في غزة منذ شهر، وقال إنه يجب تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني من جانب دولة الاحتلال وحماس.

وأعرب جوتيريش عن أسفه لتمكن 400 شاحنة فقط تحمل إمدادات الإغاثة من الدخول إلى قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، وقبل الحرب، كان نحو 500 شاحنة تدخل القطاع الفلسطيني كل يوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك اليوم الإثنين، إنه لم يتم على الإطلاق إدخال الوقود- الذي تشتد الحاجة إليه – وهو ضروري لإبقاء المستشفيات مفتوحة.

وقال إن غزة "أصبحت مقبرة للأطفال".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق من تزايد معاداة السامية وتنامي الكراهية ضد المسلمين.

وقال أيضا إن الصراع يمكن أن يتسع، مضيفا: "نحن نشهد دوامة من التصعيد، من لبنان وسوريا إلى العراق واليمن. يجب أن يتوقف التصعيد".

وأضاف: "يجب أن تسود العقول الهادئة والجهود الدبلوماسية".