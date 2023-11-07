صرح ضابط وكالة المخابرات المركزية السابق، لاري جونسون، بأن تصرفات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يمكن أن تؤدي إلى انقلاب عسكري.

وقال جونسون، في مقابلة مع قناة على منصة "يوتيوب": "بدأ زيلينسكي في إقالة الجنرالات وكبار العسكريين. أعتقد أن هذا هو الطريق إلى الانقلاب".

وأضاف: "قد تقول القوات المسلحة الأوكرانية في مرحلة ما: انتظر لحظة، لن نسمح لهذا المهرج بإرسالنا إلى الموت"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ووفقا له، فإن أوكرانيا تدرك أنها لم تعد في دائرة اهتمام واشنطن. وفي الوقت نفسه، أوضح أن رئيس الجمهورية كان بعيدًا جدًا عن الواقع، نافيا الوضع الصعب على خط المواجهة.

وأوضح جونسون: "أوكرانيا لا تتقدم، بل تتراجع. ليس لديها قوة بشرية وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني: "القوات الأوكرانية قد وصلت إلى طريق مسدود، على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق".

واعترف بأنه لا يستطيع إظهار الوتيرة المثيرة للإعجاب لتقدم القوات، التي كانت متوقعة منه في الغرب.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسئولين، بأن الولايات المتحدة ودولا أوروبية تناقش مع أوكرانيا ما ينبغي أن تتخلى عنه خلال مفاوضات السلام المحتملة مع روسيا للتوصل لاتفاق لإنهاء الصراع.