الأعيان الأردني: قرار صهيوني مدعوم دوليا بعدم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

علق رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، على وصف الخارجية الإسرائيلية تصريحات رئيس الوزراء الأردني بالتحريضية، بشأن محاولة إسرائيل بأي شكل من الأشكال لتهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة، سيكون بمنزلة "إعلان حرب" على بلاده.

وأوضح خلال مداخلة لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أن الأعمال التحريضية هي ما تقوم بها إسرائيل منذ سنوات، بعد احتلال الضفة الغربية عام 67، والاعتداء على الأبرياء وقتلهم، مؤكدا أن الأردن لا يمكن أن يقبل أي عمل تحريضي دون رد منها.

وذكر أن الأردن الأقرب إلى فلسطين والقضية الفلسطينية، وقامت الوحدة بين الضفة الغربية والمملكة الأردنية في الخمسينيات، مؤكدا أنها أنجح وحدة في الوطن العربي.

وأضاف أنه حال استطاعت إسرائيل أن تهزم المقاومة في غزة، ووصلت إلى مرحلة أن يكون هناك سيطرة إسرائيلية، وطُلب من الأردن أو مصر أو السلطة الفلسطينية أن يديروا هذه المنطقة، فهذا الأمر لا يمكن أن يحدث، لأن الأردن ومصر سترفضان أن يكون لهما أي دور ولا أي مساهمة عربية في حال احتلال الإسرائيليين للقطاع.

وشدد على ضرورة وجود حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية ومباحثات مباشرة، لأنه على مدى تاريخ الدولة العربية وبالنظر إلى كل المحاولات للوصول لحل سلمي، فكل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تفعل شيئا لإحلال السلام.

وأكد أن هناك قرارا صهيونيا بعدم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بدعم دولي، مشيرا إلى ضرورة إيجاد ضغط من نوع ما على هذه الدول لإيصال رسالة واضحة مفادها بأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام أو ينعم الإسرائيليون بالسلام إلا بوجود حل عادل للقضية الفلسطينية.