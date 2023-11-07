رئيس اتحاد الصحفيين العرب يُثمن جهود الرئيس السيسي في مساندة الفلسطينيين بقطاع غزة

أعرب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، في ضوء الجهود المضنية التي تبذلها مصر في سبيل توصيل المساعدات الطبية والغذائية وغيرها من المساعدات الإغاثية إلى أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وثمّن مؤيد اللامي - في تدوينة له اليوم الثلاثاء، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) – جهود الدولة المصرية لفك الحصار عن أبناء قطاع غزة، رغم التعنت الذي يتعامل به الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس اتحاد الصحفيين العرب: "موقف الرئيس السيسي والشعب المصري الكريم، محل فخر لنا، وقد اطلعت بشكل مباشر على حجم المساندة الشعبية في مصر أثناء زيارتي إلى القاهرة مرتين خلال الأيام الماضية لرئاسة اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد، حيث اتخذنا قرارات قوية ومهمة، منها الذهاب للمحاكم الدولية، وكذلك مساعدة أسر شهداء الصحافة والمصابين والجرحى، وغيرها من القرارات التي تدعم الحق الفلسطيني".

وأشاد مؤيد اللامي بموقف الشعوب العربية وغير العربية، التي ساندت الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مُثمنا في هذا الصدد الموقف الشعبي والرسمي العراقي.