حماس: ندعو الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم لجميع أبناء شعبنا

حذرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، من شح المياه في قطاع غزة، وسياسة الاحتلال الفاشي الذي يستخدم العقاب الجماعي وقطع إمدادات المياه للضغط على المدنيين لتهجيرهم من منازلهم وأماكن سكناهم.

وأوضحت حركة حماس، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "شهاب"، أن الاحتلال الإسرائيلي قطع كل إمدادات المياه عن القطاع، وخصوصاً عن مدينة غزة ومحافظة شمال غزة، ما دفع المواطنين إلى شرب مياه غير صالحة بعد أن قصف الاحتلال ما تبقى من خزانات مياه بصواريخ وطائرات أمريكية.

ودعت حماس، الأمم المتحدة والأطراف الدولية لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية، التي تُفضي إلى إبادة جماعية، والعمل بشكل فوري على إعادة إمدادات المياه، وتقديم الدعم اللازم لجميع أبناء شعبنا في القطاع بما في ذلك مدينة غزة والشمال التي يتواجد فيهم نحو 900 ألف فلسطيني.