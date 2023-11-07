سيتي جروب المصرفية الأمريكية تدرس شطب 10% من الوظائف

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ذكرت تقرير إخبارية أن مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة تعتزم شطب 10% على الأقل من الوظائف في قطاعاتها الرئيسية.

وأعلنت سيتي جروب في وقت سابق اعتزامها القيام بعملية إصلاح كبيرة بعد أن كشف جين فريزر الرئيس التنفيذي عن خطة لتبسيط أنشطتها وتسريع وتيرة عملية اتخاذ القرار.

وقال التقرير إن المديرين والمستشارين يعملون على بللورة خطة إعادة هيكلة المجموعة والتي تحمل داخليا الاسم الرمزي "مشروع بورا بورا"، وتتضمن شطب 10% على الأقل من الوظائف في أنشطة المجموعة الرئيسية.

ويعتزم فريزر إعادة هيكلة سيتي جروب إلى 5 قطاعات رئيسية وكل منها يتبع فريزر مباشرة. ويمثل هذا التحول خروجا واضحا عن التنظيم السابق للمجموعة والذي يركز على العملاء الأفراد والمؤسسيين.

في الوقت نفسه، سيواجه موظفو دعم الأنشطة التي ستخرج منها المجموعة أو يعاد تنظيمها احتمال التسريح بحسب التقرير.