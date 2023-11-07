البرلمان العربي يتهم المجتمع الدولي بالازدواجية في التعامل مع القضايا العربية

اتهم البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالازدواجية في التعامل مع القضايا العربية، وذلك على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وطالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالوقف الفوري لأعمال القتل والهدم والتهجير في غزة، وسرعة إدخال المساعدات للقطاع، بحسب وكالة سبوتنيك.

وكان البرلمان العربي، قد أعلن الأحد الماضي، عن إطلاق حراك لتوثيق جرائم الإبادة، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتقديمها إلى الجهات الدولية.

وقال العسومي، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، لتوثيق جرائم الاحتلال والتحرك باسم الشعب العربي على كل المستويات الإقليمية والدولية لتقديم التقارير التوثيقية والأدلة على الجرائم غير الإنسانية، والشروع في تقديمها للجهات المختصة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، بهدف محاسبة مرتكبيها.

وأشار العسومي إلى أن التعامل سيكون من خلال رؤية برلمانية عربية موحدة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر الذي خلف آلاف الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال، معربًا عن استغرابه من الصمت الدولي، وغياب الضمير الإنساني العالمي.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني وأصيب أكثر من 25 ألف آخرين.