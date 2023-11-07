الرئيس الإسرائيلي يطلب من الجامعات الأمريكية النظر في ملفات الطلاب المتعاطفين مع حماس

طلب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، من الجامعات الأمريكية اليوم الثلاثاء، النظر في ملفات الطلاب الذين يتعاطفون مع حركة حماس وأفعالها.

وبحسب ما نشرته صحيفة «جورزاليم بوست»، بعث «هرتسوج» برسالة عاجلة إلى رؤساء 700 جامعة وكلية في الولايات المتحدة، يطالبهم فيها باتخاذ إجراءات ضد تصاعد «معاداة السامية» في الجامعات بجميع أنحاء البلاد.

وقال في رسالته إن «ما يحدث في الحرم الجامعي ليس نقاشاً، بل هو تحقير للمؤسسة الجامعية وتدنيس لمبادئها الأساسية».

وتساءل: «فكيف يمكن أن يكون لمن يدعم ويشجع ويشرح ويمجد فظائع حماس مكاناً في أي مكان في العالم؟ مؤسسة أكاديمية أم بشكل عام - في العالم الثقافي والمستنير؟»، بحسب وصفه.

وزعم أن «الأيدولوجيات الشريرة الموجهة نحو اليهود تشير دائمًا إلى انهيار فكري أوسع نطاقًا»، مُدعيًا أن ما يحدث في الجامعات «لا يشكل تهديدًا للطلاب اليهود فحسب، بل إنه تهديد للإنسانية نفسها».

وأشار إلى أن «مؤسسات التعليم العالي عليها أن تقود المعركة ضد آفة معاداة السامية، من خلال إنشاء فريق عمل مُختص بتطوير الحرم الجامعي وخطة العمل المؤسسي».