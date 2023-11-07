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إسرائيل تصعد في الضفة الغربية وتقتل 6 فلسطينيين

سكاي نيوز
نشر في: الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 8:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 8:48 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ستة أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية التي تشهد تصاعدا للعنف.

ومن بين الشهداء فتى نفذ هجوما في القدس أدى إلى مقتل شرطية إسرائيلية.


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