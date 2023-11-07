نتنياهو: إسرائيل ستتولى المسئولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحرب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أنّ إسرائيل ستتولّى لفترة غير محدّدة "المسئولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة بعد الحرب التي تشنها حاليا على القطاع.

وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إن "إسرائيل ستتولى، لفترة غير محددة، المسئولية الأمنية الشاملة في غزة، مضيفا أنه "عندما لا نتولى هذه المسئولية الأمنية، فإن ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تخيله"، على حد زعمه.

وأكد نتنياهو أنه "لن يكون هناك وقف إطلاق نار - وقف إطلاق نار شامل - في غزة من دون إطلاق سراح أسرانا"، معتبراً أنه "في ما يتعلّق بوقف إطلاق النار لفترات قصيرة - ساعة هنا وساعة هناك - فهذا أمر سبق وأن حصل فعلاً"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية

وأوضح أن إسرائيل ستدرس "فترات توقف تكتيكية صغيرة" في القتال في غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج الأسرى الذين تحتجزهم "حماس".