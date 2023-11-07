وزير الخارجية السعودي يدين تعرض المرأة الفلسطينية لانتهاكات على يد الإسرائيليين

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تتعرض له المرأة الفلسطينية، وعموم الشعب الفلسطيني، من انتهاكات ومُمارسات غير قانونية وجرائم ضد الإنسانية على يد آلة الحرب الإسرائيلية، مؤكدا أننا "نثمن ونشيدُ بدورها (المرأة الفلسطينية) المحوري وتضحياتها الكبيرة في سبيل عدالة قضيتها.

واستضافت المملكة مساء الاثنين "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام" في جدة، تحت إشراف وتنظيم منظمة التعاون الإسلامي برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفي مستهل حفل الافتتاح ألقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، كلمة شكر فيها الوفود المشاركة على استجابتهم لدعوة المملكة لعقد هذا المؤتمر المهم حول المرأة في الإسلام.

وأشار بن فرحان إلى أن المرأة المسلمة تواجه العديد من التحديات والمُضايقات والتمييز في بعض الدول الأخرى في ظِل موجةٍ من التشريعات المُقيِّدة لحقوقها في ارتداء الحِجاب وغيرها جرّاء وطأة الإسلاموفوبيا، وهو ما يخالف ما نصَّت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979.