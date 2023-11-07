ألمانيا: الاتفاق على تسريع إنشاء توربينات الرياح وخطوط الكهرباء والطرق الحديدية والشقق

تعتزم الحكومة الاتحادية والولايات تسريع وتيرة إجراءات التخطيط واستصدار الموافقات بهدف إنشاء مزارع الرياح وخطوط الكهرباء وخطوط السكك الحديدية والشقق.

جاء ذلك بعد توافق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء حكومات الولايات الألمانية مساء الإثنين، على ما يعرف باتفاق تسريع.

وقال شولتس، إن اتفاق التسريع من شأنه ألا يجعل "سياسيا يقول إنه ينبغي تسريع كل شيء بل إن هذا التسريع سيحدث بالفعل".

وأضاف شولتس، أن الحكومة الاتحادية في برلين والولايات الألمانية كانت تؤلف في العقود الماضية المزيد والمزيد من اللوائح "بحب وميل شديد".

وقال إن من المنتظر أن يتم تبسيط هذه اللوائح، وصرح بأن الاتفاق يشمل 100 لائحة تنظيمية فردية منها ما يتعلق بالطرق السريعة وطرق القطارات وبناء الشقق وتوسيع نطاق الطوابق العلوية وإنشاء أبراج هواتف محمولة.

وأعلن شولتس عن عمليات تبسيط أخرى للوائح في مجال القطاع الصحي وصناعة الهيدروجين.